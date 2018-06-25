وزير النقل: 85% نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

كتب- أحمد نجيب:

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك تقدما كبيرا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق بنسبة إنجاز 85% وأعمال التشطيبات بنسبة 72% وأعمال السكة بنسبة 55% مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر المقبل.

وذكرت الوزارة ـ في بيان لها اليوم الاثنين ـ أن عرفات قام بجولة تفقدية الليلة الماضية لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B)، حيث تفقد الوزير عددا من محطات المرحلة (هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - عدلي منصور).

وأضاف البيان إن الوزير شدد خلال لقائه مع العاملين بالمشروع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، مؤكدا أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق نظرا للدور المهم لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم، حيث إنه من المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.

وذكر البيان أن وزير النقل أشار إلى أنه يتم تنفيذ هذا الجزء بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية (المقاولون العرب وأوراسكوم) للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية، لافتا إلى أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور (موقف العاشر)، ويشمل 5 محطات علوية هي هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا.

وأوضح عرفات، وفقا للبيان، أنه يجري حاليا العمل في ثلاثة مشروعات بالخط الثالث وهي الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بالإضافة إلى المرحلة الثالثة، موضحا أن العمل بالمرحلة الثالثة يسير وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأفاد بأن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية هي هارون وهليوبوليس وألف مسكن ونادي الشمس ومحطة علوية هي محطة النزهة، وهو الجزء الذي من المقرر افتتاحه في نهاية العام الجاري.​