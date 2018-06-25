رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي وجامعة ليفربول البريطانية

القاهرة- أ ش أ:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تعــاون، بين وزارة التعليم العالي وجامعة ليفربول البريطانية، تتعلق بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقع المذكرة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ديم جانيت بير، رئيسة جامعة ليفربول البريطانية.

وأكد وزير التعليم العالي في تصريح عقب التوقيع ، ان مذكرة التعاون تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ليفربول، من خلال أنشطة البحوث والابتكار المشتركة، وتبادل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن مبادرات بناء القدرات التعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ وتشمل تطوير الشراكات المؤسسية.

وقال عبدالغفار إن مصر تمتلك ثروة بشرية من العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المتميزة، داعيا الى زيارة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية للتعرف على الإمكانيات البشرية والعلمية المتميزة التي تمتلكها، وخاصة مدينة زويل ومراكزها ومعاملها البحثية المتميزة، ومدينة البحوث العلمية بالإسكندرية بإمكانياتها المتميزة ، وجامعة النيل، وغيرها، مشيداً بجامعة ليفربول لمكانتها العريقة واعتمادها على ربط الدراسة بالأبحاث، وربط المراكز البحثية بالصناعة.

من جانبها ، أكدت رئيسة جامعة ليفربول حرصها على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتقديم كافة أوجه الدعم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء حرص الجامعة على تطوير التعليم، ودعم مبادرات الأبحاث الدولية، فضلا عن تصنيفها ضمن أفضل 1% من الجامعات على مستوى العالم، والتي يرتبط اسمها بتسعة من الحاصلين على جائزة نوبل.​