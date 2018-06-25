مصدر: الحكومة تعرض برنامجها على البرلمان الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، إنه من المقرر أن تعرض حكومة المهندس مصطفى مدبولي، برنامجها على مجلس النواب في الأول من شهر يوليو، والذي يوافق الأحد المقبل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن حركة المحافظين الجديدة يجري الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير؛ حتى يكتمل تشكيل الحكومة قبل عرض برنامجها على البرلمان لمنحها الثقة.

وينص الدستور على أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب في مدة أقصاها 20 يومًا من تشكيلها وحلفها لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية منذ 11 يوما وتحديدًا بتاريخ 14 يونيو الجاري.