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    وزيرة الصحة لمصراوي: شركات الأدوية لم تطلب منا زيادة الأسعار

    11:35 ص الإثنين 25 يونيو 2018
    وزيرة الصحة لمصراوي: شركات الأدوية لم تطلب منا زيادة الأسعار

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لم تصلها أي طلبات لزيادة أسعار الأدوية منذ قرار رفع أسعار الوقود مطلع الأسبوع الماضي.

    وأضافت "زايد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الشركات لم تتواصل مع الوزارة، ولم يتصل بها أحد لتحديد اجتماع لزيادة أسعار.

    يأتي هذا في الوقت الذي تستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% مطلع الأسبوع الماضي، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

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