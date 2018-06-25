"الصحة" توقع بروتوكول تعاون لتدريب 500 طبيب

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - علاء أحمد:

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، توقيع برتوكول تعاون مع شركة سانوفي لتدريب 500 طبيب؛ تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقالت وزيرة الصحة، على هامش التوقيع، في كلمتها، إنها تدعم أي بروتوكولات تدعم تدريب الأطباء، مضيفة: "التدريب والتعليم أهم أمر في تحسين الخدمة، كما أن التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية تعاون أساسي ولدينا شفافية في التنسيق معهم".

وأضافت: "أتمنى أن يركز التدريب على المستشفيات والوحدات الأساسية لمشروع التأمين الصحي، فلابد أن يعود نموذج طبيب الأسرة إلى وحدات الرعاية الأساسية".

ووجهت وزيرة الصحة بضرورة وضع معايير لاختيار الأطباء الذين يخضعون للتدريب: "القماشة يجب أن تكون صالحة للتدريب وأرجوكم اختاروا الطبيب بعناية".

وأوضحت أن تدريب الأطباء حجر الزاوية لتحسين الخدمة الطبية.

وقال الدكتور أسامة الشاذلي، رئيس معهد تدريب الأطباء، إن توقيع برتوكول التعاون يأتي في إطار برتوكولات أخرى مع الشركات الدولية لتوجيه الخدمة المجتمعية لتدريب الأطباء، وسبق وأن نفذ المعهد 66 برنامجا من هذه الشركات.

وأضاف: "هذا أكبر بروتوكول شراكة وتدريب قومي للأطباء تزامنا مع التأمين الصحي".

ولفت إلى أن البروتوكول يشمل تدريب 500 طبيب من حديثي التخرج والرعاية الأساسية في بورسعيد لمدة 6 شهور بتكلفة 2 مليون جنيه.