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"الصحة" تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المستشفيات

10:02 ص الإثنين 25 يونيو 2018
"الصحة" تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المستشفيات

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية مطلع يوليو المقبل، عار تمامًا عن الصحة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية "شائعات لا أساس لها".

وأوضح في تصريحات صحفية، الاثنين، أن التذاكر بأسعارها كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادة.

وزارة الصحة المستشفيات العامة تذاكر العيادات الخارجية

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