الإسكان تعلن موعد تسليم الدفعة الخامسة من "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ منتصف يوليو المقبل، في تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وهي 408 وحدات (17 عمارة)، بمنطقة شمال القرنفل، (كود رقم 111)، و144 وحدة (6 عمارات)، بمنطقة الأندلس الـ29 عمارة، (كود المنطقة 122).

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم 17 عمارة بمنطقة شمال القرنفل (كود رقم 111)، أرقام (45 – 46 – 74 – 75 – 76 – 77 – 83 – 84 – 91 – 92 – 99 – 100 – 104 – 108 – 109 – 110 – 111)، وسيتم تسليم 6عمارات بمنطقة الأندلس الـ29عمارة، (كود المنطقة 122)، أرقام(7 – 8 – 9 – 10 – 26 – 28).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح النجار، أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان خلف الجهاز لإنهاء إجراءات الاستلام، ثم التوجه لجهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لاستكمال باقى الإجراءات.​