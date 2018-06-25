بدء امتحان الكيمياء لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح الإثنين طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، أداء امتحان الكيمياء الذي يعقد على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر، أن تكثف مشيخة الأزهر من قوافلها للجان المحافظات، لمتابعة الامتحانات، والتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

ويتابع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.