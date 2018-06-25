امتحانات الثانوية العامة.. ومباراة مصر والسعودية في كأس العالم.. أبرز اهتمامات الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

سيطرت قضايا الشأن المحلي علي عناوين واهتمامات الصحف الصادرة اليوم الإثنين ،و تناولت صحف" الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية " العديد من الموضوعات ، وفي مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تتم جميع خطوات تطوير منظومة التعليم على أحدث المعايير العالمية، ومتابعة امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلي استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم في ضوء المباراة التي يلعبها اليوم مع نظيره السعودي ضمن منافسات المجموعة الأولي لمسابقة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا .

وأبرزت كافة الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بأن تتم جميع خطوات تطوير منظومة التعليم على أحدث المعايير العالمية، بما فى ذلك الأبنية التعليمية والأطر المنهجية والبنية الأساسية الإلكترونية، وذلك لوضع أساس قوى لمستقبل التعليم في مصر للأجيال الحالية والقادمة، بحيث لا يحتاج في المدى المنظور لتعديل أو تغيير على نحو يضمن استقرار المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، بما فى ذلك التعليم الإلكتروني، مع التشديد على الاهتمام بمنظومة القيم لتحقيق مبادئ الانضباط والالتزام، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و اللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للنظم.

وأشارت إلى تصريح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول محاور استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعي، والقائمة على تطوير المهارات المطلوبة للطالب المصري في مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية، حيث عرض وزير التعليم تقريراً حول الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعليم الإلكتروني وتطوير المحتوى الرقمي وتدريب المعلمين، حيث من المخطط بدء التنفيذ خلال العام الدراسى 2018/2019.

وعرض الوزير فى هذا الإطار خطوات تطوير منصة للتعليم الإلكتروني وإنشاء بنك مصرى للمعرفة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة، فضلاً عن إنشاء مركز لتطوير المناهج والمواد التعليمية بالاستعانة بالخبرات الأجنبية المشهود لها بالكفاءة، وكذلك إنشاء منصة لإدارة مناهج التعليم الرقمي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير استعرض فى هذا السياق الرؤية المتكاملة لتطوير التعليم، والتى تبدأ من تطوير مرحلة رياض الأطفال، وتطوير التعليم الأساسى ومنظومة التعليم الثانوي، بحيث يكون الهدف هو تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى المعرفة والابتكار واكتساب المهارات، وذلك فى إطار التوجه العام ببناء الإنسان المصري.

وذكر السفير بسام راضى أن الاجتماع تناول أيضاً آخر مستجدات مشروع إنشاء المدارس اليابانية، حيث أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق المعايير اليابانية المتطورة فى العملية التعليمية من خلال بناء 100 مدرسة يابانية جديدة فى مصر، تم إنشاء 45 منها بالفعل، فضلاً عن تطوير 112 مدرسة على نفس المعايير اليابانية، على أن يتم البدء فى قبول الطلبة فى تلك المدارس مع بداية شهر يوليو المقبل وفقاً لمعايير محددة.

وأشار الوزير فى هذا الإطار إلى أنه من المقرر أن يتم تخصيص منح دراسية خاصة للطلبة المتفوقين والنابهين للقبول بالمدارس اليابانية فى مصر تشجيعاً للعناصر المتميزة، موضحاً أنه سيتم تدريب المدرسين والطاقم الإدارى باليابان وفقاً لأحدث النظم.

كما استعرض الدكتور طارق شوقى ملامح تطوير التعليم الفني، مشيراً إلى أن الهدف من عملية التطوير هو الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بما يساعد فى حل مشكلة البطالة وزيادة قدرة الدولة على الإنتاج، وذلك من خلال إنشاء منظومة تعليمية لتأهيل الطالب مهنيًا ومعرفيًا ومهارياً، وأيضاً تطوير الأداء ليصبح على أعلى مستوى من الكفاءة.

كما أشارت الصحف إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018، بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من السبت 14 يوليو 2018، وذلك موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018.

من جانبه، أوضح الدكتور على عبد العال، أن قرار مد حالة الطوارئ لم يتم عرضه على اللجنة العامة للمجلس، لأنه مد لحالة الطوارئ وليس فرض حالة جديدة.

كما أبرزت الصحف، إصدار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمرا دوليا موجها للإنتربول الدولي بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لمصلحة التنظيم ودعمًا له بالأموال.

وأشارت الصحف إلى أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد باشرت التحقيقات، حول ما كشفت عنه التحريات من تخابر وتعاون المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن - مصرى الجنسية - مع تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، واشتراكه واتفاقه مع الليبيين (عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي، وشقيقيه عياد، ومفتاح) أعضاء التنظيم على جمع معلومات حول المصريين العاملين فى ليبيا واختطاف بعضهم، وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم. وكشف فريق التحقيقات الذى أشرف عليه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من خلال استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات، عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن على ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الاضطرابات الداخلية هناك بعدد من العناصر المنضمة للكتائب والميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم المتهمون الثلاثة.

وعقب عودته للبلاد اتفق وتعاون معهم على العمل فى جمع المعلومات حول المصريين العاملين فى ليبيا واختطافهم، فضلًا عن انضمامه لجماعة منظمة فى مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين لدولة ليبيا، وتوليه مسئولية تسلم الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا، وأنه فى غضون عام 2017 أمد التنظيم بمعلومات عن بعض المصريين العاملين فى ليبيا ومحال إقامتهم بها حيث تمكنت عناصر داعش من خطفهم .

وفي متابعة لامتحانات الثانوية العامة، أشارت الصحف إلى أن ردود الفعل ما زالت متضاربة ومتباينة في امتحانات الثانوية العامة، ففى الوقت الذى اشتكى فيه عدد من الطلاب من صعوبة أسئلة الأحياء والديناميكا أمس، قال البعض إنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأشادت الغالبية العظمى من طلاب الثانوية العامة بمستوى امتحان مادة الديناميكا أحد فروع الرياضيات التطبيقية، والذي أعاد البسمة بعد صعوبة مادة الفيزياء أخيرا، مؤكدين أن مستوى الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولكن الزمن المحدد للمادة آثار غضب عدد منهم.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، لم تتلق أى شكاوى تتعلق بـامتحان الأحياء أو علم النفس والاجتماع.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، إن نسبة النجاح فى عينة التاريخ وصلت إلى 80.9% كما حصل 166 طالبا على الدرجة النهائية. موضحا أيضا أن 341 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى العينة العشوائية لمادة الفيزياء، و نسبة النجاح فى العينة العشوائية 78.5% والامتحان كان متوازنا، وأضاف أنه تم ضبط 8 حالات غش أمس أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات مواد الأحياء والديناميكا لطلاب الشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع، موضحا أن وزارة الداخلية تبذل مجهودا كبيرا لضبط المتورطين فى الغش ولا أحد يفلت.

وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أجزاء فى نموذج امتحان مادة الفيزياء تم تعديلها لصالح الطلاب، موضحا أنه بالنسبة لامتحان مادة الجبر لا توجد أى مشاكل ، وأوضح أنه لو كان هناك خلل فى صياغة الأسئلة فإنها تفسر لصالح الطالب، كما أن أسئلة الفيزياء كان عددها 45 سؤالا وليس 35، مؤكدا أن من يريد أن يمد الوزارة بمعلومات يجب أن تكون حقيقية لسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات.

وفي الشأن الرياضي، اهتمت الصحف بمباراة المنتخب المقررة اليوم أمام نظيرة السعودي على ملعب فولفوجراد ارينا فى الجولة الاخيرة من مشاركة المنتخبين فى المونديال الروسي ضمن منافسات المجموعة الأولي التي تضم أيضا منتخبي روسيا وأوروجواي.

وأوضحت الصحف أن المنتخبين يدخلان المباراة بمعنويات منخفضة بعد تواضع نتائجهما فى المجموعة الأولي حيث خسر المنتخب الوطنى أمام الأوروجواي بنتيجة 1/صفر وعمقت روسيا احزان المنتخب بثلاثية مقابل هدف فى حين تجرع الأخضر السعودى مرارة الهزيمة الثقيلة أمام أصحاب الأرض بخماسية نظيفة وجدد الأوروجواي جرح الصقور «لقب السعودية» بهدف نظيف لسواريز.

وتفرض النتائج السيئة نفسها على مباراة الوداع الحزين للمنتخبين الكبيرين اللذين جاءت نتائجهما مخيبة للآمال الكبيرة التى كانت معقودة على لاعبى المنتخبين لتحقيق التحديات الكبيرة ولكن جاءت النتائج بما لا تشتهى السفن فكانت رياح الأوروجواي والدب الروسى أقوي من قلاع الأرجنتينيين كوبر وبيتزى فتحطمت مراكبهما بسرعة شديدة.

فيما انفردت الأهرام بنفي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فرض أي ضرائب جديدة على الدخل.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ»الأهرام»، إن التعديلات، التى أقرها رئيس الجمهورية أمس، تستهدف تخفيف العبء الضريبى عن المواطنين.

وأضاف أن التعديلات رفعت حد الإعفاء الضريبى من ٧٢٠٠ إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبى للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.

وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستسرى بدءا من أول يوليو، وستعفى من يصل دخله إلى ٨ آلاف جنيه سنويا من كامل الضريبة، والشريحة من ٨ آلاف حتى ٣٠ ألف جنيه سنويا بنسبة ٨٥٪ من الدخل، ليصبح وعاء الضريبة فقط على الـ15% المتبقية من دخل المواطن، وأما الشريحة من 30 ألفا حتى 45 ألف جنيه فستعفى بنحو 45% من الدخل، حيث ستسرى الضريبة على نحو 55%. وبالنسبة لأصحاب الدخول من ٤٥ ألفا حتى ٢٠٠ ألف سنويا، سيتم خصم ٧.٥٪ من وعاء الضريبة، ويتحمل صاحب تلك الشريحة الضريبة الأعلى. وأوضح أن هذه الحدود الجديدة ترسى مبدأ العدالة الضريبية، وتحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل.