مصدر يكشف لمصراوي 3 تعديلات في إجابة امتحان "الأحياء" لصالح الطلاب

كتبت-ياسمين محمد:

كشف مصدر مطلع، كواليس اجتماع مستشار العلوم في وزارة التربية والتعليم، واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحان مع مقدري مادة الأحياء بمختلف كنترولات الثانوية العامة، الذي عقد عقب انتهاء الامتحان، ظهر أمس الأحد، لمناقشة نموذج الإجابة.

وقال المصدر لمصراوي، إن الاجتماع أسفر عن 3 تعديلات لنموذج إجابة امتحان الأحياء تصب جميعها في صالح الطلاب.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

1- بالنسبة لفقرة غياب الفوسفات لها أكثر من حل مقبول (عدم تكون ATP وعدم انقباض العضلة- عدم انفصال الروابط المستعرضة عن الآكتين- شد عضلي- عدم تكون DNA".

2- جزئية لخلية جسدية 2 ن تنمو مباشرة لفرد جديد الحل في نموذج الإجابة (خلايا الجزر- خلايا الطباق) أي زراعة الأنسجة.

3- بالنسبة لفقرة فقد قواعد في جزيء DNA يحدث طفرة جينية في حالة بكتيريا S تم معاملتها بإنزيم ديوكسي ريبونيوكليز وسلالة S حية لايحدث شيء- لا تموت الفئران لأن الإنزيم يحلل DNA تحليلاً كاملاً وفي حالة الإجابة على "أ و ب" يتم تقديرهما وتحتسب الفقرة الصحيحة.

وشدد الاجتماع في نهايته على أن يكون مُصحح الامتحان دائما في صف الطالب.