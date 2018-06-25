هيثم الحاج يبحث مشاركة الجامعة العربية في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

بحث الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، أمس الأحد، مع السفيرة هالة جاد مستشارة جامعة الدول العربية، الاقتراحات المطروحة لمشاركة جامعة الدول العربية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبي المقرر انعقاده فى يناير 2019.

ومن المقرر أن تحل جامعة الدول العربية كضيف شرف الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد تم التحدث فى الخطوط العريضة للمشاركة.

يذكر أن دكتور هيثم الحاج على كان قد أعلن فى ختام الدورة الماضية للمعرض أن الدكتور ثروت عكاشة و الدكتورة سهير القلماوى شخصيتا الدورة القادمة للمعرض.