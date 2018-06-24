"البصمة مجانًا".. 7 شروط لاستخراج تأشيرة الحج

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، شروط وتعليمات إجراء البصمة الحيوية للحج السياحي، وفقًا لتعليمات المملكة العربية السعودية، بإجراء البصمة للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ.

وتسحب شركة تسهيل السعودية المسؤولة عن عمل البصمة حاليًا، البصمة الحيوية لكافة الحجاج على مستوى الجمهورية قبل سفرهم للأراضي المقدسة، حتى يوم 1 يوليو المقبل عدا يوم 29 يونيو الجاري.

وكانت الشركة بدأت الأربعاء الماضي، سحب البصمة الحيوية لحجاج القرعة على أن تستمر في سحب البصمة الحيوية لحجاج التضامن والقرعة والحج السياحي حتى 5 من يوليو المقبل.

وتأتي شروط البصمة لاستخراج تأشيرة الحج كالتالي:

1- إجراء البصمة للحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 عامًا.

2- تتم البصمة داخل مصر فقط، ولا يمكن إجراؤها بالخارج.

3- حضور أصل جواز السفر، والمواطن شخصيًا.

4- بصمة الحج ليس لها أي علاقة بالعمرة.

5- البصمة الحيوية مجانًا وبدون أي رسوم.

6- سيتم إجراء البصمة للمواطنين المتواجدين خارج البلاد عقب عودتهم بشرط تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.

7- تجمع غرفة الشركات الطلبات من الشركات "رأس التضامن" لمدة أسبوع، وسيتم إخطار شركة "تسهيل" لتحديد مواعيد حجز البصمة الحيوية للحجاج.​