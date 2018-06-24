مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة من السعودية على متنها 3350 معتمرًا

كتب - طه عبيد:

وصل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة جوية سيرتها شركة مصر للطيران من مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لعودة 3350 معتمرًا.

واستقبل مبنى الرحلات الموسمية، 11 رحلة من جدة، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 3350 معتمرًا.

ومن المقرر أن تختتم الشركة موسم عودة معتمري شهر رمضان، السبت المقبل.​