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مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة من السعودية على متنها 3350 معتمرًا

10:25 م الأحد 24 يونيو 2018
مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة من السعودية على متنها 3350 معتمرًا

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة جوية سيرتها شركة مصر للطيران من مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لعودة 3350 معتمرًا.

واستقبل مبنى الرحلات الموسمية، 11 رحلة من جدة، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 3350 معتمرًا.

ومن المقرر أن تختتم الشركة موسم عودة معتمري شهر رمضان، السبت المقبل.​

الرحلات مطار القاهرة السعودية مصر للطيران معتمرين

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