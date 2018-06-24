ضبط مشغولات ذهبية صينية بـ400 ألف جنيه في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، تهريب كمية كبيرة من المشغولات وحلى الغواية الذهبية بالمخالفة للقانون، بعدما أخفاها راكب مصري لدى عودته من الصين عبر الإمارات.

واشتبه إمام محمد، مأمور الجمرك، في راكب مصري قادم من الصين عبر دبي، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وحاول الراكب الخروج مسرعًا من صالة الخدمة المميزة بحقيبة صغيرة، وبسؤاله عن وجود أية أشياء تستحق عليها رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وبالعرض على أحمد سعد، مدير إدارة الحركة، كلف بتفتيش الحقيبة، وتبين وجود 47 كيلو من حلى الغواية والمشغولات الذهبية "ذهب صيني" داخل الحقيبة، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 400 ألف جنيه.

وقرر محمد قناوي، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب.​