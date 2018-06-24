جدل في مجلس النواب حول مشروع قانون "تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين"

كتبت- هند الشامي:

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مساء اليوم الأحد، جدلًا حول مشروع قانون "تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين"، المقدم من النائب محمد شعبان.

وكان الجدل خلال الاجتماع حول ما إذا كان التعميم في تنظيم ظهور علماء الدين في وسائل الإعلام أفضل أم تحديد لبرامج معينة وموضوع الحديث في شؤون الدين أفضل، فيما رأى البعض أن يتم حذف كلمة "علماء الدين" من عنوان أو مسمى مشروع القانون، بينما رأى البعض الآخر ألا يكون القانون لمنح تراخيص لمن يظهر في وسائل الإعلام من علماء الدين للحديث في شؤون الدين، ولكن يكون لحظر ظهور القلة المخالفة أو غير المؤهلة للحديث في شؤون الدين.

وقال الدكتور محمود علم الدين، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة: "أرى أن التعميم أفضل بأن يكون مشروع القانون بشأن الظهور في الإعلام، وهنا العمومية أفضل خاصة أن المشكلة في برامج التوك شو".

فيما قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "لو هناخده بصفة العمومية حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، ولا نريد أن يحجر على أحد حتى لا ندخل في عدم دستورية، وليس من المعقول بسبب 30 واحد متخوف منهم أعمل قانون لـ100 مليون، فالمنع هو اللي نعمله ظاهرة مش الإباحة، ونتكلم من الذي يعطي الحظر، وإلا يبقى فيه تكميم أفواه وتقييد للحرية".

فيما قال اللواء شكرى الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية: "أرى أن يتم تغيير عنوان مشروع القانون ليكون بشأن تنظيم الظهور الإعلامي للحديث في الشأن الديني، وبكل قوة أؤيد هذا القانون ومصَّر على حذف كلمة علماء الدين واستبدالها بكلمة الحديث في شأن الدين، ولا ضير أن يحصل أي شخص على الترخيص".

فيما ذكر النائب بدير عبدالعزيز: "الحظر فيه عدم دستورية، لكن لازم يكون فيه التزام أدبي أو بلائحة داخلية".

وعلق الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن فلسفة هذا القانون تنحصر في مسؤولية الكلمة والأهلية العلمية بأن يكون الإنسان على دراية وعلم.

من جانبه، عقب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بأن هذا القانون مهم جدًا، واستغرقت اللجنة وقتًا طويلًا في مناقشته نظرًا لأهميته، ويجب أن يتم التوافق عليه بشكل كامل قبل إرساله للجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا: "الدقة في الفاظ القانون أمر ضروري ومهم، وأيضًا لازم الرقة".​