محافظ الجيزة: 31 شركة تقدمت لمناقصة منظومة النظافة الجديدة

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن 31 شركة تقدمت في المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لأعمال الجمع السكني والتجاري للقمامة.

وأضاف "الدالي"، في بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تعقد جلسة الفتح الفني لمظاريف المناقصة بعد غد الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية، ليتم التعاقد معها.

وتابع "الدالي"، أن تكلفة منظومة النظافة للمحافظة تصل إلى 200 مليون جنيه، ومدة التعاقد مع الشركات ستكون في حدود 6 أشهر، لافتًا إلى أن المنظومة من شأنها تحسين مستوى أداء النظافة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حيث تم تقسيمهم إلى 89 قطاعًا.

وأوضح "الدالي"، أنه تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالاستمرار في خطة رفع كفاءة النظافة، وإزالة أي تراكمات بالشوارع بالإمكانيات الذاتية، وبالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن ومعداتها.

من جانبه، قال يحيى فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إنه يتم حاليًا تخصيص فرقة طوارئ بمعداتها للتحرك يوميًا إلى منطقة الهرم، والعمل على نظافتها، ورفع أي تراكمات، لافتًا إلى تنفيذ حملة لتجريد أول طريق الفيوم من الأتربة وتقليم وتهذيب الأشجار والجزيرة الوسطى أمام هضبة الأهرام.

وأضاف، أنه تم البدء في تفعيل منظومة كاميرات المراقبة بديوان الهيئة والمقالب العمومية والجراجات ليتم مراقبة الأعمال الجارية والكميات التي يتم نقلها يوميًا إلى المقالب والمعدات التي تخرج من الجراجات للعمل بالمناطق.​