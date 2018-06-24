"التموين" تقر 15% علاوة وقود على السلع الغذائية والخبز

كتبت- عايدة رضوان:

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي جهات النقل، على إقرار نسبة علاوة الوقود في فئات نولون النقل الحالية للسلع الغذائية والمواد البترولية.

وعقد اجتماع اليوم، برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورؤساء شعبة النقل بالاتحاد، ورئيس الشركة القابضة للنقل البري، ورئيس الجمعية العامة للنقل البري، وممثلي شركات النقل، والقطاع الخاص، والمسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع، وذلك لمناقشة الأثر الناتج عن تحريك أسعار الوقود على نولون النقل للسلع الغذائية.

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على اعتماد علاوة وقود تمثل 15% في فئات نولون النقل الحالية، وذلك لمقابلة أثر زيادة أسعار الوقود على فئات النقل.

وأعلن علي مصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على إقرار هذه العلاوة في نولون نقل كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات، وكذلك تكلفة نقل القمح دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز.

وشدد الوزير على عدم تحميل المنتج النهائي والمستهلك أية زيادات في أسعارالمنتج النهائي، مع ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي، لاستمرار عملية الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.​