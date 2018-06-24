وزير الشباب من البرلمان: لدينا اهتمام بتطوير السياحة الرياضية في مصر

كتب- أحمد علي:

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، اجتماعًا لمناقشة إجراءات الحكومة للاستفادة من مشاركة مصر في كأس العالم، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر.

وشارك في الاجتماع، الدكتور أشرف صبحي عامر، وزير الشباب والرياضة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بجانب حضور عدد من النواب.

في بداية الاجتماع، رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، متمنية له التوفيق في مهام عمله.

فيما أبدى وزير الشباب والرياضة تقديره أن تكون مشاركته الأولى في البرلمان من خلال وجوده في لجنة السياحة والطيران المدني، مشيرًا إلى اهتمامه الكبير بتطوير السياحة الرياضية في مصر، لأنها تمثل قوة ناعمة لمصر.

ونوه، إلى وجود إدارة رسمية في الوزارة تتعلق بالسياحة الرياضية، فضلًا عن أن الوزارة نسقت مع هيئة تنشيط السياحة بهدف القيام بتنظيم الفعاليات السياحية المهمة.

من جانبها، أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات خاصة بالسياحة الرياضية، لأنها من الموضوعات التي ستؤثر بالإيجاب على السياحة.

وأوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة العامة كان لديها مستشار إعلامي واحد في مكتبها في روسيا للقيام بتغطية الحدث، وهو ما يعني عدم تمكنه من القيام وحده بتغطية حدث بحجم كأس العالم، مشيرًا إلى غياب التنسيق أو التشاور مع الهيئات والجهات التنفيذية الأخرى سواء هيئة تنشيط السياحة أو وزارة الشباب والرياضة، وعلينا أن نتدارك هذا الخطأ عن طريق التنسيق بين مختلف الهيئات عند تغطية الأحداث المهمة.

كما أوضح أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت تتابع ردود الفعل المختلفة في الإعلام الروسي ناحية مصر، ويتم رفعها إلى الجهات المعنية المختلفة، ويمكن القول بأن الصورة العامة كانت إيجابية عن مصر.

وناقشت لجنة السياحة والطيران المدني كذلك، حملة "مصر اكتشف استثمر"، التي أطلقتها وزارة الاستثمار، وأوضح ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قيام الوزارة بحملة بعنوان "مصر اكتشف استثمر"، وذلك لعرض خرائط الاستثمار المختلفة في مصر في مجالات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها.

فيما قال حمدي صبحي، مساعد وزير السياحة، إن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار لتنفيذ حملة "مصر اكتشف استثمر"، والتي قامت بعدد من الأنشطة منها إنارة الهرم بشعار الحملة، وأيضًا ظهور الحملة على الشاشات الضوئية في جميع مباريات كأس العالم بجانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية وغيرها من الأنشطة.

من جانبه، أوضح أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني نجح في أن يكون الناقل الرسمي للمنتخب، وذلك أثناء موسم عمرة، وأيضًا قامت الوزارة بعمل دعاية على أجسام طائراتها.

واعتبر النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، أن مصر تمتلك جميع مقومات السياحة، ولكنها لا تمتلك القدرة على تسويق منتجاتها، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة غير قادرة على النهوض بهذا الملف، كما أن الوزيرة لم تعط اللجنة خطة واضحة المعالم لما تنوي القيام به.

واستكمل، أن السياحة يجب أن تقوم على أكتاف جهود الجميع، متمنيًا أن يكون ملف السياحة تحت يد الرئيس السيسي، وهو ما يعني قيام جميع المؤسسات والهيئات بالتعاون فيما بينها.

فيما قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة، إن وزارات "السياحة، والطيران المدني، والشباب والرياضة" ليس بينهم تنسيق كافٍ.

وطالب النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة، بفتح وزارة الشباب والرياضة للتحقيق لما حدث في روسيا لتهدئة الرأي العام، خاصة ما قيل عن حدوث حالة من الفوضى في معسكر المنتخب.

أما النائب مرتضى منصور قال إن الجمهور المصري عمل دعاية كبيرة لمصر، ولم يصدر أي خطأ من الجمهور المصري.

وطلب "منصور" من وزير الرياضة أن يعمل على تصحيح أوضاع اتحاد الكرة، واتخاذ الإجراءات ضد أعضاء الاتحاد، خاصة بعد ظهور بعضهم في فيديو يمتلئ بالكلمات البذيئة وغيرها من الوقائع.

فيما أوضح الدكتور أشرف صبحي، أننا ننتظر انتهاء مشاركتنا في كأس العالم لعدم تشتيت اللاعبين، وبعدها سنعمل على تصحيح جميع الأخطاء، ولن نسمح بوجود خطأ.

وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، إن الاستفادة من كأس العالم على المستوى السياحي لم يكن على المستوى المناسب، مشددًا على أهمية وجود أجندة سياحية واضحة.

واستنكر النواب، غياب وزيرة السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة عن الاجتماع، معتبرين غيابهم "غير مقبول"، فيما قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، إن اللجنة ستعرض طلبات النواب المتعلقة بغيابهم في شكل مذكرة موجهة إلى رئيس المجلس.​