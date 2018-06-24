"عربية النواب" تطالب بسرعة الانتهاء من الفرز اليدوي لانتخابات العراق

القاهرة - (أ ش أ):

طالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من عملية الفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية العراقية، والذي طالبت به العديد من القوى السياسية حتى يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة وإعادة الاستقرار السياسي للبلاد.

وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب سعد الجمال، إن "دعاوى التزوير في الانتخابات ثم الحريق المتعمد لجانب من الصناديق الانتخابية أحدثت بلبلة، وبينما يطالب البعض لاسيما مجلس النواب بإعادة جزئية للانتخابات والفرز، ترفض الحكومة ومعظم الأطياف السياسية إعادة الانتخابات".

وأضافت اللجنة، أن الخلافات السياسية بشأن نتائج الانتخابات سواء بين مجلس النواب والحكومة أو مع الأطياف السياسية المختلفة أصبحت تهدد الاستقرار السياسي العراقي.

وطالبت اللجنة، كافة القوى السياسية العراقية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب العراقي وتجنيبه الفرقة والانقسام، مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح السياسية، مشددة على أهمية التمسك بمبادئ الوحدة الوطنية دون أي تفرقة على أسس عرقية أو دينية، وضرورة توحيد السلاح العراقي بيد الدولة العراقية.

وتابعت، أن ما كاد العراق ينعم ببعض الاستقرار النسبي بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وبدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة، وبعد النجاحات الحاسمة على تنظيم "داعش" الإرهابي حتى تفجرت العديد من المشاكل الداخلية والخارجية.

واستطردت اللجنة: "مازالت العصابات وبقايا التنظيمات الإرهابية تحاول زعزعة الاستقرار في البلاد وترويع الشعب العراقي بارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية والتفجيرات والحرائق، ومازالت الاعتداءات التركية العسكرية وانتهاكات سيادة الدولة العراقية مستمرة بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني"، لافتة إلى أن التدخلات العسكرية التركية المستمرة والغارات الجوية على المناطق الحدودية تحت ذريعة المواجهة مع حزب العمال الكردي أصبحت غير مقبولة ويجب التدخل سواء من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية لوقفها فورًا.

وشددت اللجنة على رفضها لكافة أشكال التدخلات الخارجية والإقليمية في الشأن الداخلي العراقى، مطالبة كافة دول المنطقة باحترام سيادة الدولة العراقية واحترام إرادة الشعب العراقي أيًا كانت.

وحذرت اللجنة من أطماع بعض الدول الإقليمية فى مقدرات الشعب العراقي، وخاصة فيما يتعلق بموارده المائية، مطالبة بتضافر الجهود العربية لحماية حقوق العراق المائية حمايةً للأمن المائي والغذائي العربي، والذي يعد بدوره جزءًا جوهريًا من الأمن القومي العربي.

وقالت اللجنة، إن الجهود المبذولة لإعادة إعمار العراق مازالت تراوح مكانها وتحتاج إلى تسريع وتيرتها حتى يشعر الشعب العراقي بالاستقرار والأمن، وطالبت بتضافر الجهود العربية لدعم جهود إعادة الإعمار بالعراق للإسراع فى عودة اللاجئين إلى مدنهم وتحقيق الاستقرار بالعراق.