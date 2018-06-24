17 يوليو المقبل.. إطلاق دورة مهرجان موسيقى الفرانكو الثانية بشرم الشيخ

القاهرة - (أ ش أ):

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، خلال الفترة من 17 إلى 23 من شهر يوليو المقبل، على خشبة مسرح مدينة هوليود الترفيهية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة المنتج الفني وليد الحسيني، وذلك بمشاركة مجموعة من الدول العربية والأجنبية.

وقال وليد الحسيني، رئيس المهرجان، في تصريح اليوم الأحد، إن الهدف هو دعم الحركة السياحية وتنشيط التبادل الثقافي الموسيقي بين الدول من خلال الفنون، موضحًا أن لجنة تحكيم مسابقة أجمل صوت بالمهرجان يترأسها الملحن الموجي الصغير، وبعضوية الموسيقار يحيى الموجي والموزع حمادة الحسيني.

وأضاف أن لجنة تحكيم مسابقة الأغنية الحديثة تضم الملحن محمد ضياء والملحن حسن دنيا والشاعر عنتر هلال والمنتج الفني الجزائري أكلول عثمان، والملحن الفلسطيني سمير أبو فارس، والمخرج اللبناني زاهي علامة، لافتًا إلى أن الدورة تشمل عدة فعاليات مثل المسابقات الغنائية التي تضم متسابقين من الدول المشاركة، وحفلات غنائية لبعض نجوم الغناء، وماراثون سياحي بهدف تنشيط السياحة لمصر، وندوات فنية وبرنامج سياحي للمشاركين.

وأضاف أن المتسابقين في الأغنية يسعون للحصول علي ثلاث مراكز لكل مسابقة.

ووجه رئيس المهرجان الشكر لكل الجهات الداعمة للمهرجان، الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، التي تشارك بتقديم حفل الافتتاح بمشاركة الأوركسترا الضخم بباقة من أجمل ألحان الموسيقار محمد الموجي، شخصية الدورة الثانية، ووزارة السياحة متمثلة في هيئة تنشيط السياحة ووزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء والهيئة الوطنية للإعلام التي تغطي فعاليات المهرجان كاملة على شاشاتها.​