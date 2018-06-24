"عبدالعال" يبحث موعد تقديم برنامج الحكومة مع رئيس الوزراء - صور

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس النواب.

يأتي هذا اللقاء في إطار بحث موعد تقديم الحكومة الجديدة لبرنامجها، وعرضه على مجلس النواب، لدراسته، ثم طرحه للتصويت على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة عامة تحدد لاحقًا.

وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أدلت باليمين الدستورية أمام الرئيس يوم 14 يونيو، وتنتهي مدة 20 يومًا التي حددتها اللائحة الداخلية، الأربعاء 4 يوليو.

ويعد هذا أول لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن مجلس النواب رفع جلساته اليوم، لينعقد مجددًا يوم الأحد أول يونيو، فيما ينص الدستور على أن يكون إلقاء بيان الحكومة خلال 20 يومًا من تشكيل الحكومة.

ووفقًا للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين.

ويتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.​​