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    "الأوقاف": إيقاف المدير المالي لصندوق الرعاية الصحية بسبب مخالفات

    06:23 م الأحد 24 يونيو 2018
    "الأوقاف": إيقاف المدير المالي لصندوق الرعاية الصحية بسبب مخالفات

    الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب - محمود مصطفى:

    قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف عمرو محمد جمال، المدير المالي والإداري لصندوق الرعاية الصحية بالوزارة، عن العمل لحين انتهاء التحقيق أو مضي 3 أشهر أيهما أقل لصالح التحقيق والعمل.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، أن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوجه البحري، رفع مذكرة للدكتور محمد مختار جمعة، متضمنة مخالفات المدير المالي لصندوق الرعاية الصحية، وقرر الوزير إيقافه لحين انتهاء التحقيق معه.​

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف عمرو محمد جمال صندوق الرعاية الصحية

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