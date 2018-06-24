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    "المصرية للأقمار الصناعية": انتهاء العمر الافتراضي لنايل سات 102

    06:13 م الأحد 24 يونيو 2018
    "المصرية للأقمار الصناعية": انتهاء العمر الافتراضي لنايل سات 102

    قمر صناعي - ارشيفية

    القاهرة - (أ ش أ):

    أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، انتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعي "نايل سات 102"، وخروجه من الخدمة في مدار 7 درجات غرب بعد أن أمضى 18 عامًا بدلًا من 15 عامًا هو العمر الافتراضي لأي قمر صناعي.

    وذكرت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، أن المناورات التي أجريت لإخراج القمر الصناعي "نايل سات 102" من الخدمة بعد انتهاء عمره الافتراضي تمت بنجاح، مشيرة إلى أن جميع المناورات تم تنفيذها بواسطة خبرات ومهندسي شركة "نايل سات" بالتعاون مع الجانب الفرنسي، وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة في خدمة القمر.

    وكان "نايل سات 102" أطلق عام 2000، وكان من المقدر أن ينتهي عمره الافتراضي عام 2015، لكن مهندسي الشركة نجحوا في إطالة العمر الافتراضي للقمر 3 سنوات أخرى قبل أن يتم الإعلان عن خروجه من الخدمة.​

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    المصرية للأقمار الصناعية نايل سات 102 الأقمار الصناعية

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