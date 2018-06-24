منها: إغماءات وضيق تنفس.. الصحة تُسعف 41 طالبًا في امتحانات الثانوية​

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تقديم الخدمة الطبية لـ41 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وذلك خلال امتحانات اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى إسعاف 37 حالة بموقع اللجان، وغادروا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وحجز 4 حالات بمستشفيات الوزارة، منهم حالتان بأسيوط وأخرى بالمنيا والحالة الرابعة بالمنوفية، لافتًا إلى أن الحالات تراوحت بين إغماء، وهبوط عام، ومغص معوي، وضيق بالتنفس، وارتفاع بدرجة الحرارة، وحالات نفسية.

وأضاف "مجاهد"، أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، عضو من الفريق الصحي "طبيب أو زائرة صحية"، تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة، وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.

ونوه "مجاهد"، إلى الدفع بـ1200 سيارة إسعاف يتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، إضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية.

وكانت وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء، ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأي طوارئ، ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة.​