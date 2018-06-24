"عبدالعال" لمرتضى منصور: "هنجهزلك كتيبة محامين تدافع عنك"

كتب- أحمد علي:

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور عضو المجلس، بسبب كثرة طلبات رفع الحصانة عنه المقدمة للمجلس، قائلًا: "هنجهز ليك كتيبة محامين من المجلس للدفاع عنك".

ورفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، طلب النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 899 لسنة 2018 إداري العجوزة، والمقيدة برقم 179 لسنة 2018.

واستعرض النائب إيهاب الطماوى، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، والذي أوصت أيضًا برفض الطلب للكيدية.

وقال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب: "الموضوع زاد عن حده وبقى دمه ثقيل ولو عايزيني أروح أسلم نفسي أروح بدل البلاغات الكيدية دي.. ده أنا دخلت موسوعة جنيس العالمية في طلبات رفع الحصانة"، موجهًا الشكر للنواب الذين رفضوا رفع الحصانة عنه.

من جانبه، قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن كرامة العضو من كرامة كل أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الشكاوى والبلاغات الكيدية ضد "منصور" تجاوزت السبعين، وهذا أمر مبالغ فيه، مضيفًا: "لا بد أن ندافع عن بعضنا البعض لأن كرامة العضو من كرامة كل الأعضاء".

وعقب على حديثه رئيس المجلس علي عبدالعال: "لا بد أن يكون النائب قدوة داخل وخارج القاعة، والدفاع عن بعضنا البعض لا بد أن يكون في إطار القانون".​