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    أبرزها "تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة".. السيسي يُصدِّق على 4 قوانين

    05:13 م الأحد 24 يونيو 2018
    أبرزها "تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة".. السيسي يُصدِّق على 4 قوانين

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم على 4 قوانين، شملت القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، وتعديل أحكام نظام السفر بالسكك الحديدية، وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

    ونشرت الجريدة الرسيمة، في عددها الصادر اليوم، نص القوانين التي وافق عليها رئيس الجمهورية:

    السيسي يُصدِّق على قانون تعديل بعض أحكام "حماية الآثار"

    السيسي يصدق على قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة

    السيسي يُصدِّق على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

    السيسي يصدق على تعديل أحكام نظام السفر بالسكك الحديدية

    السيسي قانون حماية الآثار السكك الحديدية قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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