أبرزها العلاوات وضرائب الدخل.. 4 قرارت للسيسي في يوم واحد

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس السبت، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجموعة من القوانين الهامة.

وتتعلق القوانين الـ4 التي صدق عليها السيسي، بزيادات معاشات المدنيين، والمعاشات العسكرية، وقانون الضريبة على الدخل، ومنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

الضريبة على الدخل

الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).

الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).

الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%).

الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%).

الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%)

علاوة خاصة واستثنائية

الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة 1 يوليو 2018 طبقا للمادة 37 منه، 65 جنيهًا شهريًا.

يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.

يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءً لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018، وذلك بعد إضافة 40 جنيهًا، بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب.

معاشات المدنيين

زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو المقبل، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964، والقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيهًا أيهما أكبر.

المعاشات العسكرية

اعتبارًا من 1 يوليو 2018، تُزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، باعتبار هذه الزيادة جزء من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى سبعمائة وخمسين جنيها أيهما أكبر.​