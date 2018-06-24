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    الرئيس السيسي يصدق على تعديل أحكام نظام السفر بالسكك الحديدية

    04:58 م الأحد 24 يونيو 2018
    الرئيس السيسي يصدق على تعديل أحكام نظام السفر بالسكك الحديدية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 94 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959، بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، بعد إقراره من مجلس النواب.

    وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على أي إعتداء على حرم السكك الحديدية أو سرقة مهمات تخص السكك الحديدية أو التعدي على الأـراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديدية.

    ونشرت الجريدة الرسمية، نص القانون في عددها الصادر اليوم.

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