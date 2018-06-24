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    الأنبا إرميا عن اللواء باقي زكي: "من رجالات مصر الأذكياء"

    04:13 م الأحد 24 يونيو 2018
    الأنبا إرميا عن اللواء باقي زكي: "من رجالات مصر الأذكياء"

    اللواء باقي زكي

    كتب- إسلام ضيف:

    وصف الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اللواء مهندس الراحل باقي زكي، صاحب فكرة هدم خط بارليف بأنه "رجل من رجالات مصر الأوفياء".

    وأضاف إرميا في عظة له أثناء صلاة جنازة الراحل بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، الأحد، أنه بذكائه وحنكته استطاع أن يجعل لمصر اسمًا ويرد الهزيمة، واستطاع أن يطبق ما فعله نفسه في السد العالي لهذا الخط المنيع.

    وتابع رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: "اللواء باقي كان نجيبًا، وكان من أبناء مصر الأذكياء الذين يحافظون على أرضها وعلى الوطن الغالي".

    وتوجه الأنبا إرميا بالشكر للحضور، وللمندوبين الذين أوفدهم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قادة الجيش لحضور صلاة الجنازة.

    الأنبا إرميا باقي زكي المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي خط بارليف
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