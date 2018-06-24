"الكفراوي" لمصراوي: "الجنزوري وعبيد" ساعدا في التوريث.. وهذا ما طلبه أسامة الباز

كتب- محمد عمارة:

قال المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان في عهد حسني مبارك، إن عمل مع الرئيس الأسبق 16 عامًا، منها 4 أعوام وهو نائب رئيس، و12 عامًا وهو رئيس جمهورية.

وأضاف الكفراوي في حوار ينشر لاحقا في "مصراوي": "الله شاهد في هذه السنين بأنه وطني وملتزم وأمين وعاقل وهادي ويتناقش، ويتخذ القرار الصحيح، لغاية ما دخلت سوزان مبارك ونجلها جمال مبارك، منهم لله، وساعدهم كمال الجنزوري وعاطف عبيد، رئيسي الحكومة السابقين، فضلّوا السبيل، وحسني مبارك تاه في إيدين جمال ابنه، وسوزان والجنزوري وعبيد".​