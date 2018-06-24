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    "النواب" يوافق على منحة 8 ملايين يورو لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

    04:04 م الأحد 24 يونيو 2018
    "النواب" يوافق على منحة 8 ملايين يورو لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

    ترام الرمل بالإسكندرية

    كتب- أحمد علي:

    وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/3/2018.

    يأتي اتفاق المنحة وفقا لاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض، والموقع في القاهرة بتاريخ 16 مايو 2017.

    وبموجب الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى مائة مليون يورو، لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، على أن يحتفظ المشروع بالخط بين كل من حي الرمل وحي فيكتوريا، مع تنفيذ بعض التعديلات، ويشمل المشروع مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 9ر0 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.

    ويهدف المشروع إلى إزالة فرع من الفرعين الحاليين لخط الترام لجعل حركته أكثر انسيابية، كما يشمل نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفاد القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات، ويضم الخط الجديد 27 محطة تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار.

    مجلس النواب ترام الرمل الإسكندرية

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