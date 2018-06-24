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    في 22 صورة.. "مصراوي" يرصد ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بعد امتحاني علم النفس والديناميكا

    03:59 م الأحد 24 يونيو 2018
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة

    كتب- محمد نصار:

    تصوير- محمود أبوديبة:

    أدى طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، امتحاني الديناميكا، لشعبة علمي رياضة، والأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان علم النفس والاجتماع بالنسبة لشعبة الأدبي.

    ويرصد "مصراوي" في 22 صورة، ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة المنيرة، بالسيدة زينب، في المواد الثلاث.

    ويؤدى الامتحانات في الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة في شعبة العلمي رياضة و264697 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم.

    ويؤدي 58 طالبا الامتحانات داخل مستشفى 57357، و3 طلاب في مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا في معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا في السجون.

    الثانوية العامة امتحان علم النفس امتحان الديناميكا

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