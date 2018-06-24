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    مفتي الجمهورية يهنئ رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

    03:58 م الأحد 24 يونيو 2018
    مفتي الجمهورية يهنئ رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

    الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

    كتب – محمود مصطفى:

    هنأ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لاختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وتوليه مسئولية مهام منصبه الجديد.

    وقال مفتي الجمهورية، في بيان، اليوم الأحد، إن المحكمة الدستورية العليا تعد حارسة على أحكام الدستور، والشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وهي أهم الضمانات لمرجعية الشريعة الإسلامية في نصوص الدستور والقانون.

    وتوجه فضيلة المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه في مهمته الجديدة وأن يعينه على تحمل مسئولية المنصب الكبيرة والقيام بحقها.

    شوقي علام المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي تهنئة

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