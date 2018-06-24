الأزهر: 24 محضر غش بامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الأدبي

كتب– محمود مصطفى:

أدى طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ( إنجليزي ).

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر، ولم يحدث نشر أي كلمة تتعلق بالاختبار على أي من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت غرفة العمليات، أن الامتحان راعى مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب، وجاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية.

وقالت المشيخة في بيانها، رصد بعض المخالفات وبيانها كالتالي:

ضبط حالة بالمحمول وتحرير محضر بها.

ضبط حالة غش إلكترونية وتحرير محضر بها.

ضبط 18 حالة غش ورقي باللجان وتحرير محاضر بها.

ضبط 4 حالات إخلال وشغب وتحرير محاضر بها.

إلغاء عضو باللجان وتحويله للشئون القانونية.​