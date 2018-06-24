"الأزهر لمكافحة التطرف" يعد دراسة بشأن مستقبل الآلة الإعلامية لـ"داعش"

كتب – محمود مصطفى:

أعد مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، دراسةً من جزأين حول الآلة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، بعنوان: «هل ترنَّحت الآلة الإعلامية لداعش؟!».

وأوضح مرصد الأزهر في بيان له اليوم الأحد، أن الدراسة تتناول بالوصف والتحليل قدرات وتأثير الآلة الإعلامية لتنظيم "داعش" قبل وبعد فقدانه 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، والمتغيرات التي طرأت على محتواه الإعلامي، كمًّا وكيفًا؛ لتكون مفتاحًا للوصول إلى إجابات الأسئلة التي تمَّ تداولها في وسائل الإعلام بشأن الوضع الجديد للإعلام الداعشي.

وتركِّز الدراسة على استراتيجية "داعش" الإعلامية، ومحاولته إيجاد صورة ذات تأثير مزدوج قادرة على الجذب والإرهاب في الوقت ذاته، وتُلقي الضوء على استغلال التنظيم لآلته الإعلامية بهدف استقطاب الشباب؛ وتحسين صورته، خاصةً بعد سقوط مناطق نفوذه في سوريا والعراق.

وتهتم الدراسة بمرحلة ما بعد القضاء على الشخصيات الإعلامية البارزة في "داعش"، والحملات الإلكترونية التي شنَّتها مواقع "فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب" ضده، وتأثير ذلك على إصداراته المرئيَّة والمسموعة والمقروءة، وتَحصر الدراسة أهمَّ المنصَّات الإعلامية التابعة رسميًّا للتنظيم، والأخرى التي لا تنتمي له إلا أنَّ منتجاتها تؤكد ارتباطها الوثيق بأفكاره.

وتحلل الدراسة أبعاد كلمة "أبو بكر البغدادي" زعيم التنظيم، التي اعتبر فيها "الجهاد الإعلامي" بمثابة "نصف الجهاد" في محاولةٍ لإبقاء التنظيم على قيد الحياة، كما تقدم الدراسة توصياتٍ لوسائل الإعلام بشأن طريقة تغطية الأحداث الإرهابية، وتحذر من التسرُّع والجزْم بانتهاء التنظيم الذي انحسر على الأرض، لكنه قد يعاود الظهور في بؤر أخرى.

ويتابع مرصد الأزهر باهتمام قضيةَ مصير "داعش"، ولا يقتصر دوره على الردود في الإطار الأيديولوجي وتقديم صحيح المعرفة حول القضايا الفكرية التي يستند عليها التنظيم فحسب، بل يرصد تحركات هذه الجماعات على مدار الساعة من خلال وحدات للرصد والمتابعة تعمل بإحدى عشرة لغة، في محاولة لاستشراف مستقبل تلك الجماعات الإرهابية.