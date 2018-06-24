أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

البرلمان يوافق على إضافة 70 مليار جنيه للموازنة العامة

02:28 م الأحد 24 يونيو 2018
البرلمان يوافق على إضافة 70 مليار جنيه للموازنة العامة

مجلس النواب

كتبت- هند الشامي:

‎وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم‎ الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، قدره 70 مليارًا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.

وبلغت مخصصات الباب الثالث (الفوائد) من الاعتماد الإضافى 57 مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى 2 مليار و300 مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية.

وبلغت الزيادات المطلوبة في الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأس مال البنك المركزي المصري، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية) وإهلاك بعض السندات.

مجلس النواب علي عبدالعال الموازنة العامة شمال سيناء

الخبر التالى:

لدعم اللامركزية.. تفاصيل اجتماع وزيري التنمية المحلية والتخطيط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان