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وصول جثمان اللواء زكي باقي إلى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة

02:22 م الأحد 24 يونيو 2018
وصول جثمان اللواء زكي باقي إلى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة

اللواء الراحل زكي باقي

كتب-إسلام ضيف:

وصل جثمان اللواء زكي باقي، صاحب فكرة هدم خط بارليف، منذ قليل إلى مقر كنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة؛ تمهيدًا لإقامة قداس تجنيز له.

وحضر عدد من أفراد أسرة الفقيد، وقيادات القوات المسلحة، إلى الكنيسة للمشاركة في الجنازة.

وصمم زكي مدفعًا مائيًا فائق القوة لقذف المياه، بإمكانه تحطيم وإزالة أي عائق أو ساتر رملي أو ترابي أمامه، في زمن قياسي قصير وبأقل تكلفة ممكنة، مع ندرة الخسائر البشرية، والذي ساعد في تجريف خط بارليف وعبور القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.

زكي باقي كنيسة مار مرقس مصر الجديدة خط بارليف حرب أكتوبر

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