شيخ الأزهر لوزيرة الصحة: ندعم إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الطبي، بمقر مشيخة الأزهر.

وأثنت وزيرة الصحة والسكان، في بداية لقائها على ما تقدمه مشيخة الأزهر، من مجهودات للمساهمة في القضاء على فيروس"سي"، مؤكدة أن مشيخة الأزهر كانت ولازالت تقدم يد العون للقطاع الطبي بما يخدم مصلحة المرضى.

ولفتت وزيرة الصحة إلى ترحيب فضيلة الإمام الأكبر، للمساهمة في مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات، والذي تخطو فيه الوزارة بخطى سريعة لإنهاء معاناة المرضى.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تعزيز سبل التعاون، بين الوزارة ومشيخة الأزهر لدعم مستشفيات جامعة الأزهر وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية.

ووجهت وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، بالتنسيق مع المشيخة لإطلاق قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجا والحدودية وفق رؤية المشيخة، وتدعيم تلك القوافل بكافة التخصصات الطبية والأدوية والمستلزمات، بما يخدم المواطن المصرى.

وأكدت وزيرة الصحة استهداف تحسين بيئة العمل، واحترام آدمية الفريق الطبى، بما سيساهم في تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، قائلة "إن الدين معاملة"، وهذا يتفق مع صحيح الدين فى هذا الشأن.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان أن الفترة المقبلة، ستشهد عددًا من المشروعات بالتعاون مع بيت الزكاة المصري، للارتقاء بالمنظومة الصحية، كما سيتم تنسيق زيارة مشتركة بين وزيرة الصحة، وشيخ الأزهر، لزيارة محافظة الأقصر، ومركز القرنة، خلال الأيام القليلة القادمة، لتقديم الدعم الطبي لأهالي المحافظة.

وفى نهاية اللقاء أهدى فضيلة الإمام الأكبر، درع المشيخة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكريما لها، ومتمنيا لها التوفيق والسداد للنهوض بالمنظومة الصحية.

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