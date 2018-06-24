رئيس "النقل النهري": قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة في تطهير المسارات الملاحية

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري، إن توقيع بروتوكول بين وزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري وهيئة قناة السويس سيعطي دفعة قومية للنقل النهري في مصر بما تمتلكه هيئة قناة السويس من خبرات وتاريخ كبير في إدارة أهم ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب.

وأضاف "محمد"، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البروتوكول يضم مجموعة من النقاط العامة كمشاركة الكراكات التابعة لقناة السويس في أعمال تكريك وتطهير المسارات الملاحية المختلفة من أسوان للقاهرة ومن القاهرة للإسكندرية ومن القاهرة لدمياط ومن القاهرة للإسماعيلية.

وتابع، أن هيئة قناة السويس ستعمل بموجب هذا البروتوكول على إزالة كل المعوقات في المسارات الملاحية المختلفة، منوها لخطة هيئة النقل النهري لتدريب الكوادر للعمل على تطوير المنظومة.