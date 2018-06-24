أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

رئيس "النقل النهري": قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة في تطهير المسارات الملاحية

01:46 م الأحد 24 يونيو 2018
رئيس "النقل النهري": قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة في تطهير المسارات الملاحية

الدكتور عبدالعظيم محمد رئيس هيئة النقل النهري

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري، إن توقيع بروتوكول بين وزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري وهيئة قناة السويس سيعطي دفعة قومية للنقل النهري في مصر بما تمتلكه هيئة قناة السويس من خبرات وتاريخ كبير في إدارة أهم ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب.

وأضاف "محمد"، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البروتوكول يضم مجموعة من النقاط العامة كمشاركة الكراكات التابعة لقناة السويس في أعمال تكريك وتطهير المسارات الملاحية المختلفة من أسوان للقاهرة ومن القاهرة للإسكندرية ومن القاهرة لدمياط ومن القاهرة للإسماعيلية.

وتابع، أن هيئة قناة السويس ستعمل بموجب هذا البروتوكول على إزالة كل المعوقات في المسارات الملاحية المختلفة، منوها لخطة هيئة النقل النهري لتدريب الكوادر للعمل على تطوير المنظومة.

عبدالعظيم محمد هيئة النقل النهري بروتوكول تعاون قناة السويس وزارة النقل

الخبر التالى:

شيخ الأزهر لوزيرة الصحة: ندعم إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان