"النواب" يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الدخل

كتب- أحمد علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما تردد بشأن فرض ضرائب جديدة على الدخل خلال الأيام المقبلة، عار تمامًا عن الصحة.

وقال عمر، في تصريح خاص لمصراوي، الأحد، إن الحكومة لم ترسل للمجلس بأي مشروعات قوانين متعلقة بفرض أي نوع من الضرائب الجديدة سواء على الدخل أو السلع وغيرها.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما يتردد هدفه التحريض ضد البلاد.

وأوضح عمر أن فرض ضرائب جديدة على المواطنين حاليا تحت أي مسمى ولو بنسبة 1%، أمر مرفوض تماما.

ولفت إلى أن اللجنة انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بالضرائب والعلاوات في الموازنة الجديدة، خلال الفترة الماضية.

وكانت أنباء ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضرائب جديدة على الدخل، دون تحديد حد أقصى للإعفاء، الذي نص عليه مشروع قانون مؤخرًا في مجلس النواب.