رئيس "الثانوية العامة": توأم بأسيوط صورا امتحان علم النفس

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - محمود أبوديبة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، توصلت إلى التوأم "الحسن والحسين"، بلجنة البداري بمحافظة أسيوط، اللذين صورا أجزاء من امتحان علم النفس والاجتماع وأتاحاها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات، القانونية ضد الطالبين، مؤكدا حرمانهما من الامتحان لمدة عامين كاملين.

وأدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي (245.386) طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي (249.608)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي (108.838) طالبًا وطالبة، بـ1777 لجنة على مستوى الجمهورية.