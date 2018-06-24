طلاب الثانوية العامة: علم النفس "سهل" والأحياء به "تكات" والديناميكا "طويل"

كتبت- ياسمين محمد:

أنهى طلاب شعبة العلوم والشعبة الأدبية بالثانوية العامة امتحاني، الأحياء وعلم النفس والاجتماع، في الثانية عشرة، فيما أنهى طلاب شعبة الرياضيات امتحان الديناميكا "الرياضيات التطبيقية" منذ الحادية عشرة.

وأبدى طلاب الشعبة الأدبية بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، مشيرين إلى أنه في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد طلاب شعبة العلوم سهولة امتحان الأحياء، باستثناء 5 أسئلة جاءت في مستوى الطالب المتفوق، خاصة سؤال: "ماذا يحدث إذا تم نزع مادة الفوسفات من العضلات الهيكلية؟" مشيرين إلى أنه لم ترد بالمنهج، ولم تذكر مادة الفوسفات إلا في جزئية الـDNA.

أما طلاب شعبة الرياضيات فاشتكوا من طول امتحان الديناميكا " الرياضيات التطبيقية"، مشيرين إلى أن الامتحان لم يخرج عن المنهج، ولكن بعض أسئلته تحتاج إلى تفكير وبالتالي وقت أطول، مطالبين وزارة التربية والتعليم بزيادة الوقت المخصص لأفرع الرياضيات، حتى يتسنى للطلاب الإجابة والمراجعة.

وأدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي (245.386) طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي (249.608)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (108.838) طالبًا وطالبة، ب1777 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا، بعد قليل؛ لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة على أي استفسارات للطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات اليوم.