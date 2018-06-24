فرحة "علم النفس" تسيطر على طالبات الثانوية العامة في الهرم

كتبت- مروة شوقي:

عمّت حالة من البهجة، طالبات الثانوية الغامة، قسم الأدبي، بعد أدائهن امتحان علم النفس، الذي قالوا عنه إنه لم يخرج عن المنهج.

وقالت الطالبة رحاب عيسى، من أمام مدرسة الشهيد محمد محمود، في مجمع أم الأبطال بالهرم، وهي تحتضن والدتها: "الحمدلله، الامتحان كان سهل جداً".

واختلفت معها في الرأي غادة، التي اشتكت من طول الامتحان، موضحة: "الامتحان مش سهل ومش صعب، وطويل لدرجة إن كل اللجنة استمرت في حل الامتحان لآخر لحظة في الوقت المخصص لنا".

ووقفت إحدى الطالبات تراجع المنهج مع والدتها وأخيها، لتتأكد من صحة إجاباتها، بينما احتضت أخرى صديقتها بعدما أكدت لها صواب إجابتها على إحدى الفقرات، مرددة: "الله يطمنك يارب".

فيما أوضحت مديحة عبدالرحمن، أن الامتحان جاء من داخل المنهج، ومن مذكرات الدروس الخصوصية، مضيفة: "مخرجش بره المنهج، ومكنش فيه صعوبة، ده أجمل حاجة حصلتلي النهاردة".

والتقطت صديقتها أحلام خيط الحديث، قائلة: "كله رايح"، لتتعالى ضحكات الطالبات في الأرجاء بعد انتهاء اليوم بفرحة.