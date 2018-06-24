"التعليم العالي" تعلن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كتبت-داليا شبل:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تعتمد هذا النظام للقبول بها، 3 يوليو المقبل، وتستمر حتى 23 يوليو من الشهر نفسه.

السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي

وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم الأحد، أن القبول بالجامعات المصرية هذا العام وفقًا لقواعد تنسيق العام الماضي، دون تغييرات.

ولفت إلى أن الطلاب الراغبين في إجراء اختبارات القدرات، سيقدمون طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة، ويسجل الطالب دخوله على موقع الوزارة باستخدام رقمه القومي، ثم يحدد اسم الكلية الراغب في إجراء اختبار القدرات الخاص بها، وبناءً عليه سيحدد الموقع موعد اختباره.

يذكر أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، هي:

1- كليات التربية الرياضية.

2- التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8- التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.