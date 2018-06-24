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    مجلس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية الجديد

    12:33 م الأحد 24 يونيو 2018
    مجلس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية الجديد

    رئيس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    هنأ مجلس الوزراء، في بيان، اليوم الأحد، المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد اختياره بالإجماع من جانب الجمعية العامة للمحكمة، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

    وأعرب المجلس عن تقديره للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن، المنتهية رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، على ما بذله من جهد مخلص خلال توليه المسئولية.

    وأعرب المجلس عن تمنياته للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية، بالتوفيق وسداد الخطى في أداء مهام منصبه، الذي يعد إضافة إلى السجل المشرف للمستشار الجليل خلال سنوات عمله في سلك القضاء، وما قدمه من أبحاث وإسهامات في مجال القضاء الدستوري.

    مجلس الوزراء المحكمة الدستورية العليا حنفي علي جبالي

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