طلاب الثانوية العامة ينتهون من أداء امتحانات الأحياء وعلم النفس والديناميكا

كتبت- ياسمين محمد:

أنهى طلاب شعبة العلوم والشعبة الأدبية بالثانوية العامة أداء امتحانات الأحياء وعلم النفس والاجتماع، في تمام الثانية عشرة، فيما انتهى طلاب شعبة الرياضيات من اداء امتحان الديناميكا "الرياضيات التطبيقية" منذ الحادية عشرة.

وأدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد (245.386) طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد (249.608)، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (108.838) طالبًا وطالبة، ب1777 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، و الإجابة على أي استفسارات للطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات اليوم.​