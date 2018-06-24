  • عاجل:بعد فيديو رقص الطريقة المسلمية.. قرار عاجل من الطرق الصوفية (اضغط للتفاصيل)
    • 1339402

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

    "قراءة القرآن والدعاء".. أمهات طلاب الثانوية العامة في انتظار أبنائهن

    12:04 م الأحد 24 يونيو 2018
    "قراءة القرآن والدعاء".. أمهات طلاب الثانوية العامة في انتظار أبنائهن

    أرشيفية

    كتبت- مروة شوقي:

    افترش عدد من الأهالي، الأرض أمام مدرسة "أم الأبطال"، في انتظار أبنائهم، الذين يؤدون امتحان الأحياء لقسم علمي العلوم، ومادة علم النفس لقسم الأدبي.

    وأعرب الأهالي عن أملهم في خروج أبنائهم "راضين"، عن الامتحان، قائلين: "ولادنا تعبوا طول السنة، ويارب تعبهم ميروحش هدر".

    وأضافت ميرفت، إحدى الأمهات، عقب انتهائها من قراءة القرآن الكريم: "باقرأ قرآن علشان ربنا ييسر لبنتي الامتحان، وتخرج مبسوطة وقتها بيكون كل البيت فرحان".

    ولفتت إلى أن أداء ابنتها الامتحان بسهولة ويسر، يحفزها على الاستذكار جيدًا للمادة التالية.

    فيما جلست دعاء، والدة طالب في قسم الأدبي، تتمتم بالدعاء، وقالت: "الامتحانات اللي فاتت كانت كويسة، ويارب يخرج ابني المرة دي كمان مبسوط".

    من جانبها، ذكرت هدى، أنها عانت مع ابنتها ليلة الامتحان، قائلة: "بنتي بقالها يومين بكاء مستمر، وروحنا للدكتور وقالنا ده نفسيًا، رغم إني مش بشد عليها، لكن أنا مقتنعة إنها رهبة الامتحان".

    الثانوية العامة مدرسة أم الأبطال امتحان الأحياء امتحان علم النفس وزارة التعليم

    الخبر التالى:

    طلاب الثانوية العامة ينتهون من أداء امتحانات الأحياء وعلم النفس والديناميكا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان