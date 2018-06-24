"قراءة القرآن والدعاء".. أمهات طلاب الثانوية العامة في انتظار أبنائهن

كتبت- مروة شوقي:

افترش عدد من الأهالي، الأرض أمام مدرسة "أم الأبطال"، في انتظار أبنائهم، الذين يؤدون امتحان الأحياء لقسم علمي العلوم، ومادة علم النفس لقسم الأدبي.

وأعرب الأهالي عن أملهم في خروج أبنائهم "راضين"، عن الامتحان، قائلين: "ولادنا تعبوا طول السنة، ويارب تعبهم ميروحش هدر".

وأضافت ميرفت، إحدى الأمهات، عقب انتهائها من قراءة القرآن الكريم: "باقرأ قرآن علشان ربنا ييسر لبنتي الامتحان، وتخرج مبسوطة وقتها بيكون كل البيت فرحان".

ولفتت إلى أن أداء ابنتها الامتحان بسهولة ويسر، يحفزها على الاستذكار جيدًا للمادة التالية.

فيما جلست دعاء، والدة طالب في قسم الأدبي، تتمتم بالدعاء، وقالت: "الامتحانات اللي فاتت كانت كويسة، ويارب يخرج ابني المرة دي كمان مبسوط".

من جانبها، ذكرت هدى، أنها عانت مع ابنتها ليلة الامتحان، قائلة: "بنتي بقالها يومين بكاء مستمر، وروحنا للدكتور وقالنا ده نفسيًا، رغم إني مش بشد عليها، لكن أنا مقتنعة إنها رهبة الامتحان".