"بلوغ الوالد سن المعاش".. 3 حالات لإعفاء طلاب الأزهر من المصروفات

كتب – محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، بدء تلقي طلبات حالات إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2018- 2019، مطلع يوليو المقبل، وحتى نهاية الشهر.

وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على المناطق موضح به حالات إعفاء الطالب من المصروفات الدراسية، بمراحل التعليم الثلاث " ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي".

ونص المنشور، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على إعفاء الطلاب الذين يعانون من الحالات الآتية:

1ــ الأسر الضمانية، التي تحصل على معاش من التضامن الاجتماعي، على أن يحضر الطالب خطابا من وزارة التضامن الاجتماعي أو صورة من ساركي المعاش.

2 ــ بلوغ والد الطالب سن المعاش أو 60 عاما، على أن يحضر الطالب بيانا بقيمة المعاش إن كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام، أو قيمة المعاش من التأمينات لأصحاب المهن الحرة، أو إقرار بقيمة الحيازة للفلاح.

3 ـ مرض أحد الوالدين بمرض مزمن "كُلىَ ـ كَبِد ـ أورام".. على أن يحضر الطالب تقريرًا طبيًا كاملًا عن الحالة وبيان نوع العجز من القومسيون الطبي أو إحدى المستشفيات الحكومية.

واشترط قطاع المعاهد الأزهرية، على الراغبين في الإعفاء من المصروفات الدراسية، إحضار الأوراق التالية:

1 ـ صورة من بطاقة ولي الأمر + استمارة البحث.

2 ـ أن يكون الطالب مقيدا بالمعهد ومنتظما في دراسته، ومستقرا بنفس السنة الدراسية التي أعد فيها البحث.

ومن المقرر، أن يبدأ العام الدراسي الجديد في من سبتمبر المقبل.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن ذلك يأتي للتخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلاب، غير القادرين.