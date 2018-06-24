تنفيذ 4 مدارس وملعبين وقسمي شرطة بالإسكان الاجتماعي في 3 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيجري تنفيذ ملعبين وكافيتريتين، بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بالقطاعين (ج – د)، كما سيجري تنفيذ مبنى قسم شرطة بمنطقة الـ800 فدان جنوب طريق الواحات، ومبنى قسم شرطة بمنطقة 1185 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي جنوب طريق الواحات، بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأحد، أنه جرى طرح تنفيذ المشروعات، في 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، موضحًا طرح أعمال النظافة بالمنطقة السادسة بمشروع ابني بيتك (الحي الأول والثاني)، بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيجري إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي، بمنطقة خدمات مركز المدينة، ومنطقة 53 عمارة ضمن مشروع سكن مصر، بالمدينة، وطرح التنفيذ في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس وحيد أحمد محمد بيومي، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: "سيجري إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة ثانوية، بمنطقة الـ290 فداناً، بالمدينة، وطرح التنفيذ في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء".​