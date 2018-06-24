"باشات" يكشف حقيقة ترشيحه محافظًا للقاهرة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن ما تردد بشأن التواصل معه لتولي منصب محافظ القاهرة أو أي محافظة غير صحيح، معتبرًا أنها مجرد شائعات تخالف الواقع.

وأضاف باشات، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه لم يتلق أي اتصال من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو أي قيادة حكومية للحديث بهذا الشأن، مؤكدًا أنه مستمر في عمله داخل مجلس النواب.

وكانت أنباء، ترددت أمس السبت، بشأن مشاورات لتولي اللواء حاتم باشات منصب محافظ القاهرة، خلفًا للمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة الحالي، والذي من المرجح مغادرته المنصب في حركة المحافظين الجديدة، التي من المنتظر أن تصدر خلال أيام.